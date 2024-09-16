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У бюджеті-2025 не визначені джерела міжнародної допомоги на 19 млрд доларів

Україна, Понеділок 16 вересня 2024 11:00
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У бюджеті-2025 не визначені джерела міжнародної допомоги на 19 млрд доларів Фото: допомога Україні у 2025 році становитиме 36,9 млрд доларів, щодо 19 млрд доларів немає джерел
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету у 2025 році за рахунок міжнародної допомоги на 36,9 млрд доларів. Ризики зменшення допомоги оцінюються як середні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт бюджету на 2025 рік (проєкт № 12000).

Державні зовнішні запозичення у 2025 році складуть 1,658 трлн гривень (36,9 млрд доларів за курсом 45 грн/долар), внутрішні - 579 млрд гривень

При цьому, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 16% річних, для зовнішніх боргових інструментів - близько 5% річних.

Очікується, що МВФ надасть Україні 2,7 млрд доларів, Європейський Союз - 11,9 млрд доларів, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (тобто США) - 3,1 млрд доларів.

Україна планує залучити від "інших кредиторів" 19,1 млрд доларів. Конкретні джерела не вказані.

У бюджеті-2025 не визначені джерела міжнародної допомоги на 19 млрд доларів

Ризики прогнозу

Уряд оцінює ймовірність реалізації ризику зменшення міжнародної допомоги як середню.

Як зазначається в додатку до проєкту, ризик послаблення міжнародної підтримки, звуження можливостей доступу до необхідних фінансових ресурсів відноситься до ризиків суб’єктивного характеру, оскільки він пов’язаний здебільшого з політично-економічною ситуацією в країнах, які є партнерами України, яку важко передбачити.

Один із сценаріїв, що можуть реалізувати зазначений ризик, є активізація воєнних дій, що призведе до нових значних втрат як людського, так і основного капіталу, а відтак і додаткового зниження майбутнього потенціалу економічного відновлення. Це може призвести до збільшення потреби у міжнародній фінансовій допомозі, тоді як прийняття відповідних рішень у країнах-партнерах може бути ускладненим через зміну політичної ситуації.

Ще одним потенційним сценарієм послаблення міжнародної підтримки є наслідки реалізації ризику розгортання світової економічної кризи (рецесії). У цьому випадку також зростають ризики зниження попиту на товари українського експорту, сповільнення відбудови виробничих потужностей окремих підприємств, орієнтованих на зовнішні ринки тощо.

"Недостатня фінансова допомога може мати складно передбачувані наразі наслідки, які негативно вплинуть як на обсяги попиту в економіці, так і на обсяги виробництва, що додатково негативно вплине на динаміку цін, більш повільне відновлення економіки після війни", - йдеться в прогнозі.

У цьому випадку зростає імовірність використання внутрішніх інструментів для компенсації необхідної фінансової підтримки, зокрема через внутрішнє фінансування, скорочення бюджетних витрат, у тому числі на підтримку бізнесу. В результаті це може створити ризики порушення фінансової стійкості та макроекономічної стабільності, внаслідок дисбалансів на валютних, товарних ринках, високого рівня інфляції, додаткового падіння рівня реальних доходів населення, скорочення попиту, інвестицій тощо.

З початку 2024 року Україна отримала 24,5 млрд доларів бюджетної підтримки з боку ЄС, МВФ та країн Заходу. Київ розраховує, що за рік допомога становитиме 38 млрд доларів.

Наступного року допомога скоротиться, але Україна може отримати кредит на 50 млрд доларів під заморожені російські активи.

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