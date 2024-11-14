Пенсіонери-чорнобильці отримають 2361 гривню на місяць: за якої умови

У проєкті державного бюджету України до другого читання на 2025 рік міститься норма про щомісячну доплату пенсіонерам-чорнобильцям. Виплачувати 2361 гривню планують на період дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на проєкт закону № 12000 .

Документом встановлено, що доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що такі особи проживали або працювали у цій зоні станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року

Доплата за проживання на зазначених територіях встановлюється у розмірі 2361 гривня.

Особам, які після аварії на Чорнобильській АЕС (26 квітня 1986 року) змінили місце проживання за межі зон відселення та в подальшому повернулися на постійне місце проживання до цих зон, а також особам, які зареєстрували своє місце проживання чи переїхали на постійне місце проживання до зазначених зон після аварії на Чорнобильській АЕС, доплата за проживання в таких зонах не встановлюється.

Виплата доплати за проживання у зоні відселення припиняється після залишення особою свого місця постійного проживання на зазначених територіях та декларування/реєстрації місця проживання за межами зон відселення, що підтверджується відомостями Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів.

Для встановлення виплат Пенсійному фонду України доручено забезпечити звірення відомостей про постійне місце проживання одержувачів доплати за проживання у зоні відселення із відомостями Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів для продовження чи припинення відповідних виплат.

Пенсіонери-чорнобильці

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні налічувалося 10,517 млн пенсіонерів.

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів-чорнобильців в Київській області - 206 тисяч. У Житомирській області - 89 тисяч, у Рівненській - 94 тисячі.

Крім того, у Черкаській області 39 тисяч, у Волинській області 36 тисяч, у Вінницькій області та Києві по 29 тисяч пенсіонерів-чорнобильців.