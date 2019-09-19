Рада отправила закон о прослушке нардепов на доработку

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент не смог принять законопроект №1009 во втором чтении

Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009 президента Владимира Зеленского, который предусматривает разрешение на прослушку нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, принятие закона в целом вызвало возражения среди нардепов именно в виду того, что законом предлагалось разрешить без согласия парламента осуществлять обыск нардепа, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Спикер Рады Дмитрий Разумков остановил голосование за принятие проекта во втором чтении. Однако на табло уже высветился результат - 196 "за" при 226 минимально необходимых.

Оппозиционные фракции стали требовать отправить документ на повторное второе чтение, после чего Разумков вынес это предложение на голосование. Направление закона Зеленского на доработку в комитет поддержали 242 депутата Рады.

Суть законопроекта

Из Уголовного процессуального кодекса Украины и закона "О статусе народного депутата Украины" изымается норма, которая не соответствует Конституции Украины, и запрещает без согласия ВР осуществлять обыск нардепа, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований предоставляется право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Из УПК изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Проектом предоставляется право следственному судье, суду при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей права не определять размер залога в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению.

Законопроектом предусматривается предоставить прокурору право обратиться (в том числе по результатам ходатайства участников уголовного производства) в суд с ходатайством закрыть уголовное производство, если не установлено лицо, совершившее уголовное преступление, в случае истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, кроме случаев совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни или здоровья лица или преступления, за которое по закону может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Кроме того, определяется, что судебное разбирательство начинается с объявления прокурором только краткого изложения обвинительного акта.

В законе о НАБУ также уточняются административные полномочия директора бюро, а также устанавливаются специальные положения для проведения конкурса на занятие должностей негласных штатных работников Нацбюро.

Как писало РБК-Украина ранее, данный закон Рада приняла в первом чтении 10 сентября.

Отметим, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять законопроект №1009 президента Владимира Зеленского.

Проект глава государства внес в Раду 29 августа.

Добавим также, президент предлагает лишать депутатов мандата за кнопкодавство и прогулы. В случае отсутствия народного депутата Украины без уважительных причин на трети пленарных заседаний у него планируют забирать мандат. Рада уже направила этот законопроект на рассмотрение в Конституционный суд Украины.