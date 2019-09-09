Комитет рекомендует Раде разрешить прослушку нардепов

Иллюстративное фото (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

Законопроект определен Зеленским как неотложный

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять законопроект №1009 президента Владимира Зеленского, который предусматривает разрешение на прослушивание нардепов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

Такое решение комитет принял в ходе заседания 6 сентября.

"Комитет по результатам обсуждения и с учетом изложенного, принял решение рекомендовать Верховной раде проект закона №1009 принять за основу и в целом как закон технико-юридическими правками и с учетом предложений", - говорится в решении комитета.

Проектом закона предлагается изъять норму закона "О статусе народного депутата".

Предусматривается предоставить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Кроме того, из Уголовного процессуального кодекса изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Кроме того, предлагается предоставить следственному судье, суду при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей право не определять размер залога в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению.

Напомним, Зеленский предлагает лишать депутатов мандата за кнопкодавство и прогулы. В случае отсутствия народного депутата Украины без уважительных причин на трети пленарных заседаний у него планируют забирать мандат. Рада уже направила этот законопроект на рассмотрение в Конституционный суд Украины.

Как писало РБК-Украина, президент предлагает ВР переподчинить ему Национальную гвардию.