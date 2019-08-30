Зеленский хочет позволить прослушивание нардепов

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент предлагает изменить статус народного депутата

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отменить норму о том, что на обыск или прослушивание народного депутата требуется разрешение Верховной рады. Законопроект №1009 от 29 августа обнародован на сайте парламента, передает РБК-Украина.

Проектом закона предлагается изъять норму закона "О статусе народного депутата".

Кроме того, предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственном бюро расследований (ГБР) права самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Также Уголовного процессуального кодекса изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Кроме того, предлагается предоставить следственному судье, суд при постановлении определения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей права не определять размер залога в уголовном производстве относительно тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления.

Ранее сообщалось, что следующее созыва Верховной Рады могут сократить до 300 депутатов. Соответствующий законопроект с'появился на сайте Верховной рады.



Напомним, Зеленский предлагает лишать депутатов мандата за кнопкодавство и прогулы. В случае отсутствия народного депутата без уважительных причин на трети пленарных заседаний у него будут забирать мандат.