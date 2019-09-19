Рада відправила закон про прослушку нардепів на доопрацювання

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент не зміг прийняти законопроект №1009 у другому читанні

Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009 президента Володимира Зеленського, який передбачає дозвіл на прослушку нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, прийняття закону в цілому викликало заперечення серед нардепів саме з огляду на те, що законом пропонувалося дозволити без згоди парламенту здійснювати обшук нардепа, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також втручатися в таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

Спікер Ради Дмитро Разумков зупинив голосування за прийняття проекту в другому читанні. Однак на табло вже висвітився результат - 196 "за" при 226 мінімально необхідних.

Опозиційні фракції стали вимагати відправити документ на повторне друге читання, після чого Разумков виніс цю пропозицію на голосування. Направлення закону Зеленського на доопрацювання у комітет підтримали 242 депутата Ради.

Суть законопроекту

Із Кримінального процесуального кодексу України та закону "Про статус народного депутата України" вилучається норма, яка не відповідає Конституції України, та забороняє без згоди ВР здійснювати обшук нардепа, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також втручатися у таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

Національному антикорупційному бюро України та Державному бюро розслідувань надається право самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій.

Із КПК вилучаються так звані "правки Лозового", які були ухвалені у 2017 році, про порядок обчислення і продовження строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

Проектом надається право слідчому судді, суду при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою права не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину.

Законопроектом передбачається надати прокурору права звернутися (в тому числі за результатами клопотання учасників кримінального провадження) до суду з клопотанням закрити кримінальне провадження, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Крім того, визначається, що судовий розгляд починається з оголошення прокурором лише короткого викладу обвинувального акту.

У законі про НАБУ також уточнюються адміністративні повноваження директора бюро, а також встановлюються спеціальні положення для проведення конкурсу на зайняття посад негласних штатних працівників Нацбюро.

Як писало РБК-Україна раніше, даний закон Рада прийняла в першому читанні 10 вересня.

Відзначимо, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді прийняти законопроект №1009 президента Володимира Зеленського.

Проект глава держави вніс до Ради 29 серпня.

Додамо також, президент пропонує позбавляти депутатів мандата за кнопкодавство і прогули. У разі відсутності народного депутата України без поважних причин на третини пленарних засідань у нього планують забирати мандат. Рада вже направила цей законопроект на розгляд до Конституційного суду України.