Рада направила в КСУ закон о лишении депутатов мандата за прогулы

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мандата хотят лишать за треть прогулов

Парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство, передает корреспондент РБК-Украина.

За направление проголосовали 279 депутатов Рады.

В частности, Зеленский предлагает дополнить перечень оснований для лишения народного депутата мандата.

Согласно проекту закона, в случае нарушения требований по поводу несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, отсутствия народного депутата без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной рады Украины и/или заседаний комитета ВР, членом которого он является, в течение одной очередной сессии его полномочия прекращаются досрочно по решению Верховного суда.

Также предусмотрено, что полномочия прекращаются в случае установления судом факта неличного голосования народным депутатом Украины в парламенте, то есть голосования народным депутатом вместо другого парламентария или предоставления народным депутатом возможности проголосовать вместо него другому нардепу.

Напомним, Зеленский зарегистрировал законопроект №1027 в Раде 29 августа.

Как писало РБК-Украина, во время первого заседания новоизбранного парламента глава государства пригрозил нардепам роспуском. В частности, он попросил депутатов не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.

Добавим также, парламент направил в КСУ закон Зеленского о сокращении следующего созыва Рады до 300 парламентариев.