Рада продовжила воєнний стан, а Трамп не буде зустрічатись з Путіним: новини за 21 жовтня

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, не відбудеться найближчим часом. А Верховна Рада 317 голосами "за" підтримала продовження дії воєнного стану.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 21 жовтня - у матеріалі РБК-Україна .

Уряд Японії вперше очолила жінка

Голову Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїті обрано 104-м прем'єр-міністром країни. Вона стала першою жінкою на цій посаді. Під час голосування у нижній палаті парламенту Такаїті набрала 237 голосів із 465. Головний суперник, лідер Конституційно-демократичної партії Єсіхіко Нода, - 149.

За даними експертів, новий керівник успадковує загальну лінію правлячої партії, яка стикається із геополітичними загрозами та напруженими відносинами з США через мита на важливі експортні галузі та оборонні зобов’язання. Цікаво, що у Такаїті є менш ніж два тижні, щоб підготуватися до візиту президента США Дональда Трампа до Японії.

Протягом 10 днів опалення має з’явитися в домівках по всій країні, - "Укренерго"

"Ми надіємося, що найближчим часом, протягом десяти днів, теплопостачання буде забезпечено по всій території України. І це призведе до зниження споживання електроенергії, тому що зараз багато споживачів гріється за рахунок електроенергії, а саме - це кондиціонери і обігрівачі", - сказав глава "Укренерго" Віталій Зайченко.

Колишнього директора "Молодого театру" в Києві підозрюють у систематичному сексуальному насильстві стосовно студенток

Як підтвердили джерела РБК-Україна, йдеться про Андрія Білоуса. Досудове розслідування встановило, що з 2017 року він систематично вчиняв сексуальне насильство щодо студенток, використовуючи свій авторитет і службове становище. Серед потерпілих – п’ять дівчат, двоє з яких були неповнолітніми.

В ході слідства вилучено мобільні пристрої та інші докази, допитано десятки свідків. Підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу. Розслідування триває під керівництвом Офісу Генпрокурора та Нацполіції.

Польща може посадити літак Путіна для його арешту перед самітом із Трампом, - МЗС

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський застеріг російського диктатора від перельотів через польський повітряний простір для участі у саміті в Угорщині з президентом США Дональдом Трампом, заявивши, що Польща може бути змушена виконати міжнародний ордер на арешт Путіна.

"Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак, щоб передати підозрюваного суду в Гаазі", - сказав Сікорський в ефірі Radio Rodzina.

Рада знову продовжила воєнний стан в Україні

Верховна Рада 317 голосами "за" підтримала продовження дії воєнного стану ще на 90 діб. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 3 лютого 2026 року.

Далі - підпис за головою ВРУ Русланом Стефанчуком і президентом Володимиром Зеленським.

Франція вперше в історії посадила свого екс-президента: Саркозі офіційно ув’язнений

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі прибув до в'язниці, де буде відбувати покарання. Це перший випадок в історії сучасної Франції, коли колишній глава держави потрапив за ґрати.

Нагадаємо, що Саркозі засуджений до п'яти років ув'язнення за участь у злочинній змові про незаконне фінансування з Лівії своєї передвиборчої кампанії 2007 року.

Шалено ненавидів Україну: на війні загинув син кандидата в президенти Білорусі

Інформацію про ліквідацію білоруса поширило Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

Повідомляється, що білорус Іван Ус в середині 2010-х був адміністратором проросійської організації "Антимайдан Мінськ" в соціальній мережі "Вконтакте". У тому ж році його батько - Дмитро балотувався на виборах президента РБ і набрав мізерну кількість голосів - 0,4%. 17 січня 2025 року Іван Ус уклав контракт із російською окупаційною армією та вирушив на війну в Україні. Провоював недовго - вже за 2 місяці Ус-молодший зник безвісти.

Трамп не планує зустрічатися з Путіним найближчим часом

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, не відбудеться найближчим часом.

"У найближчому майбутньому немає планів зустрічі президента Трампа з президентом Путіним", - такі слова наводить кореспондент Axios Барак Равид.