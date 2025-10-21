ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі, який воював за Росію

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 16:22
UA EN RU
ЗСУ ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі, який воював за Росію Фото: білорус люто ненавидів Україну, тому підписав контракт з Росією (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Українські захисники ліквідували Івана Уса, сина екс-кандидата в президенти Білорусі. Він воював на боці Росії і зник безвісти навесні 2025 року.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Син білоруського політика вважався безвісти зниклим, проте в жовтні було знайдено рештки його тіла. Ус люто ненавидів Україну, тому й вирішив долучитися до російської армії.

Відомо, що в середині 2010 року Іван Ус адміністрував проросійську групу "Антимайдан Мінськ" в соціальній мережі "Вконтакте". В тому ж році його батько брав участь у президентських виборах в Білорусі - за нього проголосували лише 0,4% громадян.

В січні цього року білорус підписав контракт з російськими загарбниками і пішов на війну в Україні, проте вже за два місяці зник безвісти. В жовтні серед тіл, які було передано країні-агресорці, ідентифікували й Уса.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. За минулу добу українські військові відбили 58 штурмів російських окупантів майже у 20 населених пунктах.

Зазначимо, російська ДРГ нещодавно зуміла проникнути в центр Покровська, де вбила декількох цивільних. Українські оборонці виявили росіян та ліквідували їх у приміщенні залізничного вокзалу. Протягом останніх днів українські захисники знищили 14 росіян, які зуміли потрапити у Покровськ.

РБК-Україна писало, що російські загарбники в понеділок, 20 жовтня, одночасно пішли в атаку з чотирьох напрямків на півдні України. Росіяни розпочали активні штурмові дії із залученням великої кількості піхоти та бронетехніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію