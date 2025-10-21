Коли увімкнуть опалення по всій Україні? Відповідь від "Укренерго"
Різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. Однак протягом десяти днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.
Різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. Однак протягом десяти днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні.
За його словами, значна частина українців нині вимушено обігріває оселі за допомогою кондиціонерів та електрообігрівачів, що суттєво навантажує енергосистему.
Зайченко наголосив, що поведінка побутових споживачів зараз критично впливає на баланс у мережі, адже саме населення є найбільшим споживачем електроенергії в країні.
"Невмикання потужних приладів у години пікового навантаження, відмова від одночасного використання кількох енергоємних пристроїв та заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі", - зазначив очільник "Укренерго".
Він додав, що найближчими днями очікується відновлення теплопостачання на всій території України. Це, за прогнозом компанії, має знизити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному електрообігріві зменшиться.
Коли подадуть опалення в Україні
Нагадаємо, 8 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до зими. Документ передбачає захист енергетичних об’єктів та роботу антикризових штабів у кожній області для запобігання можливим блекаутам.
Опалювальний сезон в Україні стартує у жовтні. Наразі тепло подають переважно до соціальних закладів - дитсадків, шкіл і лікарень.
Через похолодання та ризик відключень електроенергії зросли ціни на зарядні станції, обігрівачі та повербанки. Представники мереж побутової техніки повідомили РБК-Україна про різке зростання попиту на ці пристрої.