Франція вперше в історії посадила свого екс-президента: Саркозі офіційно ув’язнений

Сьогодні, 21 жовтня, колишній президент Франції Ніколя Саркозі прибув до в'язниці, де буде відбувати покарання. Це перший випадок в історії сучасної Франції, коли колишній глава держави потрапив за ґрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV .

Сьогодні Ніколя Саркозі потрапив до слідчого ізолятора Санте у Парижі для ув'язнення.

"Колишній президент Республіки офіційно ув'язнений у Франції, вперше у цій країні", - йдеться у повідомленні.

Тепер він пройде адміністративні формальності, які вимагаються від усіх нових ув'язнених, перш ніж потрапити до своєї камери.

До в’язниці його супроводжувала дружина Карла Бруні. Перед виїздом Саркозі зустрівся зі своїми прибічниками, які організували біля його будинку мітинг на підтримку