Франція вперше в історії посадила свого екс-президента: Саркозі офіційно ув’язнений
Сьогодні, 21 жовтня, колишній президент Франції Ніколя Саркозі прибув до в'язниці, де буде відбувати покарання. Це перший випадок в історії сучасної Франції, коли колишній глава держави потрапив за ґрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV.
Сьогодні Ніколя Саркозі потрапив до слідчого ізолятора Санте у Парижі для ув'язнення.
"Колишній президент Республіки офіційно ув'язнений у Франції, вперше у цій країні", - йдеться у повідомленні.
Тепер він пройде адміністративні формальності, які вимагаються від усіх нових ув'язнених, перш ніж потрапити до своєї камери.
До в’язниці його супроводжувала дружина Карла Бруні. Перед виїздом Саркозі зустрівся зі своїми прибічниками, які організували біля його будинку мітинг на підтримку
Вирок Саркозі
Нагадаємо, 25 вересня Паризький суд визнав Ніколя Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 рік, винним у змові в рамках справи про фінансування його передвиборчої кампанії урядом Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках. Йому призначили п’ять років ув’язнення, з яких один рік - умовно.
За іншими пунктами справи - розкрадання державних коштів, пасивна корупція та порушення правил фінансування виборчої кампанії - Саркозі визнали невинним.
70-річний колишній президент відкидав усі звинувачення протягом судового процесу та подав апеляцію. За даними французьких ЗМІ, новий розгляд справи очікується найближчими місяцями.
Винесений вирок передбачає ув’язнення навіть у разі поданої апеляції. Апеляційний суд у Парижі має до 18 місяців, щоб призначити розгляд скарги.