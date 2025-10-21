"Сексуальне насильство": екс-директору "Молодого театру" Білоусу повідомили про підозру

Колишньому директору "Молодого театру" й завідувачу другої кафедри акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті імені Івана Карпенка-Карого було повідомлено про підозру - у систематичному сексуальному насильстві стосовно студенток.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора у Facebook.

Що встановило досудове розслідування

Українцям розповіли, що заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру:

колишньому керівнику театрально-видовищного закладу "Київський національний академічний Молодий театр";

завідувачу другою кафедрою акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно й телебачення імені І.К. Карпенка-Карого.

Згідно з інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Андрія Білоуса.

Уточнюється, що його підозрюють "у згвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі - неповнолітніх (частини 2, 3 статті 152 та частини 1, 2 статті 153 Кримінального кодексу України)".

Досудовим розслідуванням було встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру:

систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки - без їх добровільної згоди;

вчиняв щодо них сексуальне насильство.

"У період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п'яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається при цьому, що "вислови та дії підозрюваного спрямовувалися на повне підкорення студентів".

Згідно з висновками судово-психологічних експертиз, дії підозрюваного спричинили потерпілим:

тривалі психотравмувальні наслідки;

порушення соціального функціонування;

потребу в психологічній і психіатричній допомозі.

"Тим, хто намагався уникати його та негативно реагували на сексуальні домагання, він створював атмосферу залякування, а саме - не приділяв уваги під занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у практичних заняттях (виставах), що ставило під загрозу виключення студентів з навчальної установи та позбавляло перспектив влаштуватися на посаду актора "Молодого театру", - розповіли громадянам.

Правоохоронці з підозрюваним (фото: facebook.com/pgo.gov.ua)

Зазначається, що крім показів потерпілих, у справі було допитано десятки свідків, які підтвердили:

факти сексуалізованої поведінки підозрюваного, примусу студенток до надсилання інтимних фото та переписок на непристойні теми;

випадки фізичних домагань у приміщенні театру.

"Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи колишнього керівника вишу вилучено мобільні пристрої та інші речові докази, що перевіряються у межах кримінального провадження", - додали у прес-службі прокуратури.

Станом на зараз досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора, а розслідування проводять співробітники Департаменту кіберполіції та слідчі Національної поліції України.

Було також підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Уточнюється, що сторону обвинувачення у суді представлятиме заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко.

"Офіс генерального прокурора послідовно відстоює принцип невідворотності відповідальності за будь-які прояви сексуального насильства, незалежно від статусу чи посади кривдника. Право на гідність і безпеку - безумовне", - підсумували у прокуратурі.

Публікація Офісу ГП (скриншот: facebook.com/pgo.gov.ua)