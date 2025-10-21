Уряд Японії вперше очолила жінка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Під час голосування у нижній палаті парламенту Такаїті набрала 237 голосів із 465. Головний суперник, лідер Конституційно-демократичної партії Єсіхіко Нода, отримав 149 голосів.

Перемога Такаїті стала можливою завдяки альянсу КДП із консервативною партією "Товариство оновлення Японії", що забезпечило їй необхідну підтримку. Найближчим часом новий прем'єр розпочне формування уряду.

Що відомо про Санае Такаїті

Такаїчі є політичним ветераном, свого часу вона обіймала кілька посад у кабінеті міністрів і була прихильницею економічної політики "абеноміки" покійного Сіндзо Абе. Тепер саме вона замінить прем’єр-міністра Шігеру Ісібу.

За даними експертів, новий керівник успадковує загальну лінію правлячої партії, яка стикається із геополітичними загрозами та напруженими відносинами з США через мита на важливі експортні галузі та оборонні зобов’язання.

Цікаво, що у Такаїті є менш ніж два тижні, щоб підготуватися до візиту президента США Дональда Трампа до Японії.