Уряд Японії вперше очолила жінка
Голову Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїті обрано 104-м прем'єр-міністром країни. Вона стала першою жінкою на цій посаді,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Під час голосування у нижній палаті парламенту Такаїті набрала 237 голосів із 465. Головний суперник, лідер Конституційно-демократичної партії Єсіхіко Нода, отримав 149 голосів.
Перемога Такаїті стала можливою завдяки альянсу КДП із консервативною партією "Товариство оновлення Японії", що забезпечило їй необхідну підтримку. Найближчим часом новий прем'єр розпочне формування уряду.
Що відомо про Санае Такаїті
Такаїчі є політичним ветераном, свого часу вона обіймала кілька посад у кабінеті міністрів і була прихильницею економічної політики "абеноміки" покійного Сіндзо Абе. Тепер саме вона замінить прем’єр-міністра Шігеру Ісібу.
За даними експертів, новий керівник успадковує загальну лінію правлячої партії, яка стикається із геополітичними загрозами та напруженими відносинами з США через мита на важливі експортні галузі та оборонні зобов’язання.
Цікаво, що у Такаїті є менш ніж два тижні, щоб підготуватися до візиту президента США Дональда Трампа до Японії.
Що передувало
Раніше ми писали, що консерваторка Санае Такаїчі перемогла в гонці за лідерство в Ліберально-демократичній партії, попри прогнози на користь конкурента.
64-річна Такаїчі перемогла свого найближчого конкурента Шінджіро Коїдзумі у другому турі голосування з результатом 185 голосів проти 156. Примітно, що її перемога суперечить результатам передвиборчих опитувань, адже більшість з них прогнозувала виграш саме Коїдзумі.