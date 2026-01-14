Рада призначила Федорова міністром оборони України

Таким чином, Рада з другої спроби змогла призначити Федорова очільником Міноборони. Адже вчора під час розгляду даного питання в парламенті не вистачило голосів.

Після призначення на посаду міністра оборони Федоров склав присягу у сесійній залі парламенту.

Як голосували нардепи

Таким чином, "за" віддали голоси 277 нардепів, 0 - проти, 9 - утрималися, не голосували 32 парламентарі.

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 171

"Європейська солідарність" - 17

"Батьківщина" - 2

"Платформа за життя та мир" - 17

"За майбутнє" - 12

"Голос" - 13

"Довіра" - 17

"Відновлення України" - 14

Що сказав Федоров про цілі в Міноборони

"Я йду на посаду міністра оборони не як міністр, який побудував цифрову державу та створив Дію, а як людина, команда якої з 2022 року багато часу працювала на війну", - зазначив він перед призначенням на посаду, виступаючи в Раді.

Ще головні тези Федорова перед призначенням на міністра оборони

Фінансове забезпечення та соцзахист військових - пріоритет. Є впевненість, що ресурси для підвищення виплат будуть знайдені.

Найближчим часом - глибокий аудит Міноборони та ЗСУ для пошуку додаткових можливостей покращення забезпечення військових.

Не всі плани можуть бути публічними, але профільний комітет ВРУ поінформований про всі деталі.

Міноборони переходить у мої руки з дефіцитом близько 300 млрд грн, 2 млн осіб у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ.

Мета - змінити систему: армійська реформа, покращення інфраструктури на фронті.

Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Буде проведено аудит і запропоноване системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність.

Президент поставив завдання: зупинити ворога в небі й на землі, посилити асиметричні та кіберудари, зробити війну економічно непосильною для РФ.

Україна має працювати в інформаційно-когнітивному домені та протидіяти російській пропаганді, зокрема на території ворога.

Амбітна ціль - зробити Україну першою країною, здатною прогнозувати й нейтралізувати ворожі атаки за допомогою ШІ.

Рідна Василівка на Запоріжжі окупована. Останні 4 роки я живу тим, щоб деокупувати Василівку. Тому моя історія - особиста.

Хто такий Михайло Федоров

Ранні роки та освіта

Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року у місті Василівка Запорізької області. Закінчив факультет соціології та управління Запорізького національного університету.

Ще під час навчання активно займався громадськими та освітніми проєктами. У 2012 році був студентським мером Запоріжжя в межах проєкту "Студреспубліка".

Бізнес і діджитал-кар’єра

У 2013 році у Запоріжжі заснував власну діджитал-агенцію SMMSTUDIO, спеціалізувався на інтернет-маркетингу та таргетованій рекламі в соцмережах.

Також став організатором Facebook Marketing Conf і працював операційним директором освітнього проєкту для підприємців "Суперлюди".

Політичне життя

У 2014 році вперше спробував піти в політику - балотувався до Верховної Ради від партії "5.10", однак безуспішно. Поворотним став 2019 рік. Під час президентської кампанії Володимира Зеленського Федоров очолював діджитал-напрям команди та був публічно представлений як відповідальний за цифровізацію країни.

У травні 2019 року його призначили позаштатним радником президента.

На парламентських виборах 2019 року Федоров був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу" (№6 у списку), але вже 29 серпня 2019 року склав мандат і очолив Міністерство цифрової трансформації України.

У 28 років він увійшов в історію як один із наймолодших міністрів за весь час незалежної України.

Віцепрем’єр в новому Кабміні

У 2023 році Верховна Рада проголосувала за його звільнення з посади міністра. Втім того ж року Федоров повернувся до уряду - цього разу як віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, знову поєднавши посаду з керівництвом Мінцифри.

У 2025 році він зберіг позиції в новому уряді прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та був призначений першим віцепрем’єр-міністром України і міністром цифрової трансформації. Верховна Рада підтримала призначення пакетним голосуванням за склад Кабміну.

Федоров і "держава в смартфоні"

На посаді міністра цифрової трансформації Федоров задекларував амбітну мету - побудувати "державу в смартфоні", максимально перевівши документи й держпослуги в онлайн і скоротивши бюрократію для громадян та бізнесу.

Ключовим результатом стала "Дія" - портал і застосунок, запущені у 2020 році.

Україна першою у світі запровадила електронні паспорти, а згодом у сервісі з’явилися водійські права, освітні документи, пенсійні посвідчення, COVID-сертифікати та десятки соціальних і бізнес-послуг.

Загалом у "Дії" нині доступно понад 160 електронних сервісів.

Паралельно Мінцифра розгорнула екосистему цифрових рішень: "Дія.Підпис", "Дія.Бізнес", "Дія.City", "єОселя", "єМалятко", "єВідновлення", "єДопомога" та мережу "Дія.Центрів". Освітній напрям представлений платформами "Дія.Освіта" і "Дія.Цифрова освіта".

Після початку повномасштабної війни міністерство стало одним із центрів технологічної оборони: чатбот "єВорог", платформа збору коштів UNITED24, проєкт "Армія дронів", "Лінія дронів", система мотивації "єБали", впровадження Starlink і запуск кластера Brave1, який об’єднав державу, військових і виробників defense tech.

У 2025 році в "Дії" з’явилася реєстрація шлюбу онлайн, було додано нові військові облігації та запущено ШІ-помічника, який опрацював понад мільйон запитів.

На 2026 рік Федоров анонсував запуск 5G (у Львові вже запустили "пілот"), а також "еАкцизу", "еНотаріату", "еСуду" й подальшу цифровізацію будівельної та гральної сфер.