Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП

До цього Кислиця був першим заступником міністра іноземних справ України Андрія Сибіги. Цю посаду він отримав трохи менше, ніж рік тому - в лютому 2025 році. До призначення заступником Сибіги Кислиця довгий час представляв Україну в Організації Об'єднаних націй (ООН).

Нагадаємо, ще 3 січня Зеленський сказав, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. Його завданням буде синхронізація роботи ОПУ з Міністерством закордонних справ та участь у переговорному процесі.

Кадрові ротації в рамках оголошеного Зеленським "великого перезавантаження", за планами президента, торкнуться всієї системи влади, правоохоронних органів, сфери безпеки та оборони. Призначення Кислиці - один з елементів "перезавантаження".