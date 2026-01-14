Рада назначила Федорова министром обороны Украины

Таким образом, Рада со второй попытки смогла назначить Федорова главой Минобороны. Ведь вчера при рассмотрении данного вопроса в парламенте не хватило голосов.

После назначения на должность министра обороны Федоров принял присягу в сессионном зале парламента.

Как голосовали нардепы

Таким образом, "за" отдали голоса 277 нардепов, 0 - против, 9 - воздержались, не голосовали 32 парламентария.

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 171

"Европейская солидарность" - 17

"Батькивщина" - 2

"Платформа за жизнь и мир" - 17

"За будущее" - 12

"Голос" - 13

"Доверие" - 17

"Восстановление Украины" - 14

Что сказал Федоров о целях в Минобороны

"Я иду на должность министра обороны не как министр, построивший цифровое государство и создавший "Дію", а как человек, команда которого с 2022 года много времени работала на войну", - отметил он перед назначением на должность, выступая в Раде.

Еще главные тезисы Федорова перед назначением на министра обороны

Финансовое обеспечение и соцзащита военных - приоритет. Есть уверенность, что ресурсы для повышения выплат будут найдены.

В ближайшее время - глубокий аудит Минобороны и ВСУ для поиска дополнительных возможностей улучшения обеспечения военных.

Не все планы могут быть публичными, но профильный комитет ВРУ проинформирован обо всех деталях.

Минобороны переходит в мои руки с дефицитом около 300 млрд грн, 2 млн человек в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ.

Цель - изменить систему: армейская реформа, улучшение инфраструктуры на фронте.

Нельзя игнорировать проблему ТЦК. Будет проведен аудит и предложено системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность.

Президент поставил задачу: остановить врага в небе и на земле, усилить асимметричные и киберудары, сделать войну экономически непосильной для РФ.

Украина должна работать в информационно-когнитивном домене и противодействовать российской пропаганде, в частности, на территории врага.

Амбициозная цель – сделать Украину первой страной, способной прогнозировать и нейтрализовать вражеские атаки с помощью ИИ.

Родная Васильевка в Запорожье оккупирована. Последние 4 года я живу, чтобы деоккупировать Васильевку. Поэтому моя история - личная.

Кто такой Михаил Федоров

Ранние годы и образование

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области. Окончил факультет социологии и управления Запорожского национального университета.

Еще во время учебы активно занимался общественными и образовательными проектами. В 2012 году был студенческим мэром Запорожья в рамках проекта "Студреспублика".

Бизнес и диджитал-карьера

В 2013 году в Запорожье основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO, специализировался на интернет-маркетинге и таргетированной рекламе в соцсетях.

Также стал организатором Facebook Marketing Conf и работал операционным директором образовательного проекта для предпринимателей "Суперлюди".

Политическая жизнь

В 2014 году впервые попытался пойти в политику - баллотировался в Верховную Раду от партии "5.10", однако безуспешно. Поворотным стал 2019 год. Во время президентской кампании Владимира Зеленского Федоров возглавлял диджитал-направление команды и был публично представлен как ответственный за цифровизацию страны.

В мае 2019 года его назначили внештатным советником президента.

На парламентских выборах 2019 года Федоров был избран народным депутатом IX созыва от партии "Слуга народа" (№6 в списке), но уже 29 августа 2019 года сложил мандат и возглавил Министерство цифровой трансформации Украины.

В 28 лет он вошел в историю как один из самых молодых министров за все время независимой Украины.

Вице-премьер в новом Кабмине

В 2023 году Верховная Рада проголосовала за его увольнение с должности министра. Впрочем, в том же году Федоров вернулся в правительство - на этот раз как вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, снова совместив должность с руководством Минцифры.

В 2025 году он сохранил позиции в новом правительстве премьер-министра Юлии Свириденко и был назначен первым вице-премьер-министром Украины и министром цифровой трансформации. Верховная Рада поддержала назначение пакетным голосованием за состав Кабмина.

Федоров и "государство в смартфоне"

На посту министра цифровой трансформации Федоров задекларировал амбициозную цель - построить "государство в смартфоне", максимально переведя документы и госуслуги в онлайн и сократив бюрократию для граждан и бизнеса.

Ключевым результатом стала "Дія" - портал и приложение, запущенные в 2020 году.

Украина первой в мире ввела электронные паспорта, а затем в сервисе появились водительские права, образовательные документы, пенсионные удостоверения, COVID-сертификаты и десятки социальных и бизнес-услуг.

Всего в "Дії" сейчас доступно более 160 электронных сервисов.

Параллельно Минцифра развернула экосистему цифровых решений: "Дія.Підпис", "Дія.Бізнес", "Дія.City", "єОселя", "єМалятко", "єВідновлення", "єДопомога" и сеть "Дія.Центров". Образовательное направление представлено платформами "Дія.Освіта" и "Дія.Цифрова освіта".

После начала полномасштабной войны министерство стало одним из центров технологической обороны: чатбот "єВорог", платформа сбора средств UNITED24, проект "Армия дронов", "Линия дронов", система мотивации "єБали", внедрение Starlink и запуск кластера Brave1, который объединил государств.

В 2025 году в "Дії" появилась регистрация брака онлайн, были добавлены новые военные облигации и запущен ИИ-помощник, который обработал более миллиона запросов.

На 2026 год Федоров анонсировал запуск 5G (во Львове уже запустили "пилот"), а также "еАкциза", "еНотариата", "еСуда" и дальнейшую цифровизацию строительной и игорной сфер.