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Рада підтримала призначення Гринчук головою Міндовкілля

Фото: Світлана Гринчук, голова Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів (mepr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна Рада призначила нового міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Посаду отримала Світлана Гринчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Залізняка.

Рішення підтримали 246 народних депутатів. 

Фото: результати рішення (t.me/yzheleznyak)

Що відомо про Гринчук 

Народилась у Чернівецькій області. Здобувала фінансово-економічну освіту у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. 

Під час роботи в Міндовкілля опікувалась ратифікацією, а також імплементацією Паризької кліматичної угоди й забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов'язань за Кіотським та Монреальським протоколами.

29 липня 2022 року розпорядженням Кабінету Міністрів призначена на посаду заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції. Зокрема координувала роботу з питань зміни клімату, євроінтеграції, сталого розвитку, енергетичної ефективності та кліматичних фінансів. 

Була радником на громадських засадах голови Міністерства фінансів України й прем'єр-міністра України. 

У 2023, до призначення на посаду заступника Міністерства енергетики України (5 вересня 2023 року), була директором Офісу підтримки реформ при Міненерго

Кадрові перестановки у Кабінеті міністрів та Офісі президента 

3 вересня, низка міністрів подали заяви на відставку й вже вчора, 4 вересня, у Верховній Раді підтримали рішення щодо звільнення: 

Зокрема на звільнення очікує голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба, який також написав заяву про відставку. Як повідомляють джерела РБК-Україна, міністр може очолити одне з важливих посольств.  

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