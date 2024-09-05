Рада підтримала призначення Гринчук головою Міндовкілля

Рішення підтримали 246 народних депутатів.

Фото: результати рішення (t.me/yzheleznyak)

Що відомо про Гринчук

Народилась у Чернівецькій області. Здобувала фінансово-економічну освіту у Чернівецькому торговельно-економічному інституті.

Під час роботи в Міндовкілля опікувалась ратифікацією, а також імплементацією Паризької кліматичної угоди й забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов'язань за Кіотським та Монреальським протоколами.

29 липня 2022 року розпорядженням Кабінету Міністрів призначена на посаду заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції. Зокрема координувала роботу з питань зміни клімату, євроінтеграції, сталого розвитку, енергетичної ефективності та кліматичних фінансів.

Була радником на громадських засадах голови Міністерства фінансів України й прем'єр-міністра України.

У 2023, до призначення на посаду заступника Міністерства енергетики України (5 вересня 2023 року), була директором Офісу підтримки реформ при Міненерго.

Кадрові перестановки у Кабінеті міністрів та Офісі президента

3 вересня, низка міністрів подали заяви на відставку й вже вчора, 4 вересня, у Верховній Раді підтримали рішення щодо звільнення:

Зокрема на звільнення очікує голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба, який також написав заяву про відставку. Як повідомляють джерела РБК-Україна, міністр може очолити одне з важливих посольств.