Кулеба після звільнення з МЗС може очолити одне з важливих посольств, - джерело

Главу МЗС Дмитра Кулебу, який написав заяву про звільнення, незабаром може звільнити Верховна Рада. Йому можуть запропонувати очолити одне із важливих посольств України за кордоном.

Зокрема, може йтися про призначення Кулеби до Брюсселя, де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України власне у Королівстві Бельгія та Великому герцогстві Люксембург.

Раніше навіть обговорювалися варіанти злиття цих посольств воєдино в рамках оптимізації.

"Але зараз, з урахуванням нашої інтеграції до ЄС та НАТО цей напрямок треба буде серйозно посилити", - сказав один зі співрозмовників РБК-Україна.

Тим часом інформагенція Bloomberg звернула увагу, що Кулеба є наймолодшим міністром закордонних справ Україн. У свої 43 роки він був помітним співрозмовником держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших міністрів закордонних справ НАТО. Видання з посиланням на неназваного співрозмовника, знайомого з питаннями кадрових перестановок, пише, що тепер він зосередиться на зміцненні відносин України з Альянсом, оскільки вона прагне членства в НАТО.

Нагадаємо, що вчора Дмитро Кулеба написав заяву про звільнення з посади міністра закордонних справ. За інформацією джерел РБК-Україна, головою МЗС замість нього буде призначено його заступника Андрія Сибігу.

Що відомо про Дмитра Кулебу