Рада відправила у відставку міністра юстиції Малюську

Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Дмитра Малюську. Він працював на цій посаді п’ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його даним, відставку Малюськи підтримали 249 депутатів.

Перед звільненням Малюська виступив у парламенті, через що викликав оплески у депутатів. Він заявив, що відставка - що це його давнє бажання і особисте рішення. Також сказав, що готовий пройти поліграф, що не брав хабарів.

Малюська став одним з групи міністрів, які написали заяви про відставку. "На цей раз, на відміну від попередніх 100 500, усе серйозно", - повідомив Малюська 3 вересня у Facebook.

Він подякував президентові Володимиру Зеленському, прем’єр-міністрові Денису Шмигалю та голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку за можливість попрацювати "на цій надважливій та надцікавій посаді".

Малюська закликав народних депутатів підтримати його відставку під час голосування у сесійній залі та пообіцяв надати звіт.

Малюська на посаді міністра

Малюська був призначений міністром юстиції 29 серпня 2019 року в уряді Олексія Гончарука. Він зберіг цю посаду після зміни прем’єра в уряді Дениса Шмигаля в березні 2020 року.

Малюська народився 19 листопада 1981 року. Навчався у Київському університеті ім. Шевченка за спеціальністю "правознавство" (2004).

Довгий час працював юристом, спеціалізуючись на питаннях регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства.

На посаді міністра запам’ятався екстравагантною поведінкою та приватизацією в’язниць. Під час війни Малюська став малопомітним в інформаційному полі.

Зміни в Кабміні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 3 вересня заявив, що, понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін.

Президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 3 вересня сказав, що кадрові рішення в уряді необхідні для посилення деяких напрямів.

Нагадаємо, Денис Шмигаль очолив уряд 4 березня 2020 року напередодні коронакризи. Цей уряд працює найдовше за часів незалежності України.