Госпогранслужба предлагает ограничить въезд россиянам

Фото: Петр Цигикал (mvs.gov.ua)

Для граждан Украины в пунктах пропуска ограничений не будет

После захвата украинских кораблей в Азовском море глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) предложил ограничить въезд некоторым россиянам на территорию страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "112 Украина".

Сообщается, что в связи с захватом украинских кораблей в Азовском море пограничники переходят на усиленный режим охраны границы и обороны. В то же время для граждан Украины в пунктах пропуска никаких ограничений не будет.

"Предлагаю для некоторых граждан РФ все-таки ограничить въезд на территорию Украины", - заявил Цигикал.

Также сообщается, что президент Украины Петр Порошенко добавил, что готов поддержать эту инициативу.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность в связи с инцидентом в Азовском море.

На экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение о введении военного положения в Украине. Данное решение должна утвердить Верховная рада.