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Призыв в армию: повестки получат украинцы от 20 лет и старше

Новости » Политика     16.01.2020 - 18:52
Призыв в армию: повестки получат украинцы от 20 лет и старше
Иллюстративное фото (facebook.com/andriy.zagorodnyuk)

Министр обороны опроверг, что в Украине изменился призывной возраст  

В ходе весеннего призыва даже после указа президента Украины Владимира Зеленского на военную службу будут привлекаться украинцы в возрасте 20 лет и старше. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, на весенний призыв в апреле этого года не будут привлекаться юноши в возрасте 18 и 19 лет, за исключением, если они добровольно захотят служить.

"Возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе, и он никогда не менялся. И, собственно, указ президента подписан в рамках существующего закона. Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому есть обращения, мы получаем. Отмечу, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет. Никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет", - отметил Загороднюк.

Призыв в армию: повестки получат украинцы от 20 лет и старше

Напомним, в рамках осеннего призыва 2019 года на срочную военную службу были призваны 15 200 человек. При этом более 3 тыс. из них сразу подписали контракт на военную службу.

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