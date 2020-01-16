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Экс-главу Одесской налоговой взяли под стражу

Новости » Общество     16.01.2020 - 14:48
Экс-главу Одесской налоговой взяли под стражу
Фото: Наталья Чеботарева (slovo.odessa.ua)

Суд арестовал Наталью Чеботареву на два месяца с альтернативой внесения залога в 904 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой, которую задержали на даче взятки в 25 тысяч долларов прокурору. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сообщается, что суд отправил под стражу Чеботареву до 2 марта 2020 года. Также была определена альтернатива внесения залога в размере 904 тысяч гривен.

"Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Следствие по указанному уголовном производстве продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления", - сообщили в САП.

Напомним, Чеботареву арестовали 13 января. Следователи НАБУ установили, что она предложила прокурору ежемесячно предоставлять взятку в 25 тыс. долларов за не препятствование противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в том числе уголовной.

В связи с коррупционным скандалом было отстранено от должностей все руководство ГНС Одесской области. Также начинает проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции.

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