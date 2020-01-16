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Украина выдвинула новое условие для выборов на Донбассе

Новости » Политика     16.01.2020 - 17:31
Украина выдвинула новое условие для выборов на Донбассе
Фото: представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма (РБК-Украина)

Условием названо возвращение переселенцев и их участие в выборах

Украина на переговорах в Минске выдвинула новое условие для выборов на Донбассе, которое заключается в возращении переселенцев и их участии в голосовании. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, как показывает практика и результаты доклада Центра по международным миротворческим операциям и Международного центра по проведению миротворческих тренингов им. Кофи Аннана, выборы не могут проходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов. При этом речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов.

Она подчеркнула, что выборы можно проводить только тогда, когда границы Украины будут полностью под ее контролем или контролем международных наблюдателей.

"Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", - отметила Олифер.

Напомним, ранее бывший временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что Украина может договориться с РФ о выводе российских войск с Донбасса и передаче границы под контроль международных сил на протяжении одного-двух лет.

До этого помощник президента Украины Андрей Ермак рассказывал, что вопрос выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должен проясниться на следующем саммите "нормандской четверки".

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