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Два нардепа написали заявления об угрозах

Новости » Политика     16.01.2020 - 11:57
Два нардепа написали заявления об угрозах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Два нардепа написали заявление в прокуратуру

Киевская местная прокуратура №10 внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможного приготовления к посягательству на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора сообщают, что эти заявления депутаты подали еще в конце ноября 2019 года.

"Подследственность в этих уголовных производствах определена за Главным управлением СБУ в г.Киеве и Киевской области", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что прокуратура не называет имена нардепов, которые подали заявления.

Однако, ранее СМИ писали, что народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова с коллегой по фракции Ольгой Стефанишиной заявляли об угрозах в их адрес, которые прозвучали на заседании парламентского комитета со стороны представителя фармбизнеса.

Как сообщало РБК-Украина, в Генеральную прокуратуру Украины направили проект уведомления о подозрении нардепу Софье Федине из-за угрозы президенту Владимиру Зеленскому. Также готовятся объявить подозрение волонтеру Маруси Зверобой.

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