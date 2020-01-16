Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент решил направить закон на доработку

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации. Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам его встречи с фракцией "Слуга народа".

Сообщается, что Зеленский провел встречу с руководством фракции "Слуга народа", на которой обсуждалась реформа децентрализации. По итогам обсуждения президент и нардепы выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию по реформе децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

"По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее посольства Германии и Канады раскритиковали возможные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации. В частности, западные посольства заявили, что эта реформа не укрепляет права местных общин.

До этого сообщалось, что для принятия законопроекта о децентрализации власти 24 января пройдет внеочередное заседание Верховной рады Украины.

Суть реформы

Отметим, Зеленский предлагал изменить отдельные положения Конституции, которые касаются административно-территориального устройства Украины. В частности, предполагается введение нового перечня единиц - община, округ, область. Также предлагается закрепить право местных жителей на изменение границ и переименование населенных пунктов.

В Конституции предлагается закрепить право общины на самоуправление путем выборов и местных референдумов. Срок полномочий главы общины, депутатов совета общины, окружного и областного советов сокращается до четырех лет, при этом срок полномочий главы окружного и областного советов составит год.

Предлагается ввести институт префектов, которые будут назначаться президентом по представлению Кабмина. Префект сможет приостанавливать действие актов местного самоуправления, если они не соответствуют Конституции. В дальнейшем, если КСУ признает данный факт, Верховная рада сможет назначать внеочередные местные выборы.