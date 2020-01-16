Гибкая дипломатия: почему Украина решила вернуться в ПАСЕ

Руководство ПАСЕ подыгрывает России (фото: Council of Europe/ Candice Imbert)

Украинские парламентарии собираются принять участие в очередной сессии ПАСЕ, которая стартует 27 января. Из-за возврата в Ассамблею России украинская делегация устроила бойкот и пропустила осеннюю сессию в Страсбурге в прошлом году. Почему украинская делегация решила возобновить работу в ПАСЕ – в материале РБК-Украина.

Украина собирается возобновить свою работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после демарша, устроенного во время осенней сессии. Протестуя против возвращения России в ПАСЕ, представители украинской делегации проигнорировали последние заседания Ассамблеи с 30 сентября по 4 октября.

Но грядущую сессию, которая начинается 27 января в Страсбурге, украинские депутаты решили не пропускать. Уже на этой неделе парламент должен поддержать постановление об участии украинской делегации в январской сессии Ассамблеи.

Принять и простить

Делегация Российской Федерации была лишена ключевых полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года в ответ на аннексию Крыма. Россия, в свою очередь, отказалась от работы в Ассамблее до полного возобновления своих прав, запугивая европейских политиков возможным выходом из Совета Европа.

Параллельно, в 2017 году РФ решила заморозить взносы в бюджет Совета Европы, потребовав вернуть полномочия российским делегатам в ПАСЕ в обмен на возобновление платежей. Доля годового финансирования организации со стороны РФ составляет 33 млн евро в год – это около 7% ее общего бюджета.

В конечном счете, эти инструменты шантажа дали свой эффект и европейские политики пошли на попятную. В июне прошлого года большинством голосов ПАСЕ принял резолюцию, которая сняла санкции с России и позволила ее делегации вернуться к работе.

Рассмотрение резолюции длилось до глубокой ночи и сопровождалось жесткими дебатами в зале Ассамблеи. Но борьба украинской делегации, представленной народными депутатами восьмого созыва Рады, и ее союзников против этого решения не увенчалась успехом. Скандальную резолюцию поддержали 118 делегатов, 62 выступили против, еще 10 воздержались.

После старта работы парламента девятого созыва, 17 сентября была сформирована новая делегация во главе с народным депутатом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько. В знак протеста против возвращения РФ новая делегация решила не подтверждать свои полномочия на время прошлогодней осенней сессии ПАСЕ.

Украинские представители решили не ехать в Страсбург на осеннюю сессию по нескольким причинам, говорит РБК-Украина Елизавета Ясько.

"Во-первых, мы проводили в это время консультации с партнерами, изучали ситуацию. Я лично осуществила две поездки в Страсбург, где состоялся ряд важных встреч, в том числе встреча "Балтик+", на которых я проводила плодотворные переговоры по поводу сложившейся ситуации. Также 5 ноября в Киеве состоялась встреча "Балтик+", – отметила нардеп.

"Балтик+" – это группа в ПАСЕ, созданная в октябре национальными делегациями Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в ответ на возвращение в организацию России. Эти делегации намерены координировать свои шаги по восстановлению доверия к Ассамблеи.

Кроме того, по словам Ясько, делегация ждала решения Венецианской комиссии по поводу российских депутатов, избранных с учетом голосов жителей аннексированного Крыма. Это решение по запросу Комитета ПАСЕ было обнародовано в декабре. В нем "Венецианка" признала, что Ассамблея не обязана лишать полномочий всю делегацию страны, которая осуществила аннексию.

Впрочем, по правилам ПАСЕ, отправиться на сессию могли представители старой украинской делегации – их полномочия оставались действительными до 21 января этого года. Многие члены старой делегации, вошедшие в состав новой, рассчитывали посетить осенние заседания Ассамблеи для рассмотрения вопросов, касающихся Украины.

Но секретариат ПАСЕ направил новой делегации письмо, в котором поставил под сомнение полномочия старых делегатов. В своем разъяснении Ассамблея ссылалась на то, что состав новой делегации уже отражен на сайте Верховной рады. А потому, если к началу осенней сессии парламент не утвердит в ПАСЕ перечень новых представителей, то участвовать в сессии Украина не сможет, уведомили в секретариате организации.

"Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург, чтобы восстановить "business as usual". Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", – отреагировал тогда замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

По словам вице-премьера по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы, такое решение секретариата было пролоббировано теми, кто добивался возвращения России в ПАСЕ. Но в Ассамблее отмечают, что неприезд Украины на сессию в январе может обернуться глубоким противостоянием с организацией, уточнил Кулеба.

Один в поле не воин

На этой неделе профильный комитет Верховной рады по вопросам внешней политики поддержал постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ. Дальше – слово за парламентом. После одобрения документа в сессионном зале украинская делегация сможет официально отправиться в Страсбург.

"Нам необходимо принять это постановление, чтобы узаконить новую делегацию, поскольку старую делегацию не признала экс-президент ПАСЕ Лилиан Морис Паскье своим единоличным решением. И в результате образовался разрыв в полномочиях. Это была мелкая месть пророссийского депутата, случайно ставшей президентом ПАСЕ, за то, что Россия в течение четырех лет не участвовала в организации", – пояснил РБК-Украина первый замглавы украинской делегации Сергей Соболев ("Батькивщина").

Возвращаясь к работе в ПАСЕ Украина нисколько не поступается своей позицией, считает Елизавета Ясько. "Украина добросовестно выполняет свои обязательства и Устав Совета Европы, мы полноправные члены организации. Поэтому у нас есть право и обязанность работать в Страсбурге", – говорит РБК-Украина председатель украинской делегации.

По ее словам, украинские депутаты в ПАСЕ собираются обжаловать полномочия российской делегации и активизировать работу в рамках "Балтик+".

Не имея союзников из других стран, готовых бойкотировать сессии в ПАСЕ, все протесты Украины будут ущербными, считает член постоянной делегации Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

"Либо мы строим коалицию из нескольких стран, которая сообща будет бойкотировать ПАСЕ, либо мы должны работать в ПАСЕ и не отдавать эту площадку Кремлю. Новое монобольшинство не смогло создать такую коалицию. Если в Ассамблее не будет только одной Украины, то она продолжит свое существование и там будет продвигать свою риторику и повестку Кремля", – говорит РБК-Украина депутат.

По его словам, неучастие в осенней сессии привело к тому, что украинская делегация потеряла представительство в значимых комитетах и пропустила несколько докладов.

"Украина очень сильно откатилась в той работе, что была проведена в последние годы. Теперь они приняли решение вернуться. Наверное, лучше поздно, чем никогда", – отметил Гончаренко.

Сейчас Украине фактически придется начинать свою работу в ПАСЕ с нуля, подтверждает Сергей Соболев. "Наши новые коллеги в делегации не входят в состав комитетов, комиссий. Нам нужно будет восстанавливать свою работу и делать это очень быстро", – пояснил депутат.