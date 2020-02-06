Рада начала рассмотрение земельной реформы, нардепы блокируют трибуну

Верховная рада Украины в четверг, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

Фото: ВР начала рассмотрение закона о рынке земли

Отметим, о начале рассмотрения законопроекта объявил глава парламента Дмитрий Разумков. Однако его место в президии ВР заблокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, поэтому Разумков передал слово первому вице-спикеру ВР Руслану Стефанчуку.

"Мы вошли в рассмотрение вопроса", - сказал первый замглавы Рады.

Стефанчук также дал время для выступления по поводу законопроекта представителям разных фракций. Поэтому парламентарии пока что не начали рассмотрение документа по сути.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в четверг, 6 февраля, парламент будет рассматривать только закон о рынке земли.

Арахамия заверил, что в Раде есть 226 голосов за законопроект о рынке земли.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня в повестке дня Рады законопроект о рынке земли и законопроект президента о пенсиях.

Подчеркнем, у здания Рады проходит акция против открытия рынка земли. Полиция усилила меры безопасности в Киеве.

Добавим, в законопроекте "Об обороте земли" запрещена возможность приобретения земли иностранцами в любой форме. В "Слуге народа" заявили, что законопроект прошел сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами.

Ранее в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Главной темой обсуждения стал законопроект об обороте земли. На заседании президент попросил депутатов поддержать поправки, которые одобрил комитет и проголосовать во втором чтении.