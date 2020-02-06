Открытие рынка земли, закон о пенсиях и изменения в Конституцию: что сегодня рассмотрит Рада

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также Рада рассмотрит законопроект о гражданстве

Верховная рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли и повторно рассмотрит законопроект президента о пенсиях. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также нардепы сегодня могут отменить законопроект о полном общем среднем образовании и изменения в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов.

Парламентарии рассмотрят включение в повестку дня законопроект относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы и рассмотрят изменения в Конституцию. Также Рада рассмотрит законопроект о гражданстве.

Напомним, источники РБК-Украина сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 февраля, придет в Верховную раду.

Отметим, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что депутаты проголосуют за законопроект об открытии рынка земли в ночь с четверга на пятницу.

Напомним, в конце декабря прошлого года комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли. Комитет рекомендовал учесть поправку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, государства, общины и украинские компании, основанные украинцами. После того Рада предварительно одобрила законопроект, приняв его в первом чтении.