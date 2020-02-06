Земельная реформа не предусматривает приобретение земли иностранцами, - Арахамия

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Закон о рынке земли прошел сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами

В законопроекте "Об обороте земли" запрещена возможность приобретения земли иностранцами в любой форме. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Арахамия отметил, что этот законопроект прошел сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами.

"100% уверен, что учитывая то общественное внимание, которое имел этот законопроект. Сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами, со всеми - там нечего бояться. Мы существенно снизили концентрацию. Мы фактически запретили владение иностранцами в любой форме: через корпоративные права, через банки", - заявил Арахамия

Отметим, сегодня Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли и повторно рассмотрит законопроект президента о пенсии. Арахамия заверил в достаточном количестве голосов для открытия рынка земли.

Кроме того, в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Главной темой обсуждения стал законопроект об обороте земли. На заседании президент попросил депутатов поддержать поправки, которые одобрил комитет и проголосовать во втором чтении.

Отметим, сейчас под Радой проходит акция против открытия рынка земли.