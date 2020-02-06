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Полиция усилила меры безопасности в Киеве из-за акций под Радой

Новости » Общество     06.02.2020 - 09:40
Полиция усилила меры безопасности в Киеве из-за акций под Радой
Фото: акции протеста в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве запланированы акции протеста в связи с голосованием за открытие рынка земли в Раде

Национальная полиция Киева усилила меры безопасности в связи с запланированными акциями протеста под Верховной радой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сообщили в Нацполиции.

Правоохранители призвали организаторов и участников акций не нарушать общественный порядок, а также способствовать полицейским в исполнения ими служебных обязанностей.

Фото: акция под Радой (РБК-Украина)

Отметим, акции протеста в Киеве планируются в связи с голосованием в Раде за законопроект об открытии рынка земли.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь с четверга на пятницу депутаты должны проголосовать за законопроект о рынке земли. Как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Раду ждет "земельная ночь".

В Ровенской области демонстранты перекрыли трассу Киев-Чоп Зеленский завтра придет в Раду, - источник
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