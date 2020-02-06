В Раде проходит заседание фракции "Слуга народа", присутствует Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Нардепи и Зеленский обсуждали рынок земли, обыски на канале "1+1"

В Раде проходит заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствует президент Владимир Зеленский. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Источники издания отмечают, что главной темой обсуждения стал законопроект об обороте земли. На заседании президент попросил депутатов поддержать поправки, которые одобрил комитет и проголосовать во втором чтении.

Кроме того, обсуждались изменения в Конституцию в части сокращения числа нардепов до 300. В ходе заседания Зеленский призвал принять закон "О гражданстве".

Также нардепи и Зеленский обсуждали обыски на канале "1+1".

Напомним, Верховная рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли и повторно рассмотрит законопроект президента о пенсиях.

Парламентарии рассмотрят включение в повестку дня законопроект относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы и рассмотрят изменения в Конституцию. Также Рада рассмотрит законопроект о гражданстве.

Отметим, сейчас под Радой проходит акция против открытия рынка земли. Полиция усилила меры безопасности в Киеве. Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство.