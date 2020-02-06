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В Раде заверили в достаточном количестве голосов для открытия рынка земли

Новости » Политика     06.02.2020 - 10:17
В Раде заверили в достаточном количестве голосов для открытия рынка земли
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия заявил, что в Раде есть 226 голосов за законопроект о рынке земли

В Раде есть 226 голосов за законопроект о рынке земли. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Арахамия рассказал, что сегодня состоялось заседание фракции "Слуга народа", они проголосовали за открытие рынка земли.

"У нас было заседание фракции. Мы голосовали на фракции еще раз. Это сигнальное голосование. У нас есть голоса. Более 226-ти. Это значит, что мы одна команда и мы вместе идем к открытию рынка земли. Это ничего другого не означает", - заявил Арахамия.

На заседании фракции сегодня присутствовал президент Владимир Зеленский. Президент попросил депутатов поддержать поправки, которые одобрил комитет и проголосовать во втором чтении. Также нардепи и Зеленский обсуждали обыски на канале "1+1".

Напомним, сегодня в повестке дня Рады законопроект о рынке земли и законопроект президента о пенсиях.

Отметим, сейчас под Радой проходит акция против открытия рынка земли. Полиция усилила меры безопасности в Киеве.

Полиция усилила меры безопасности в Киеве из-за акций под Радой Открытие рынка земли, закон о пенсиях и изменения в Конституцию: что сегодня рассмотрит Рада
Новости Украины Рынок землиДавид Арахамия
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