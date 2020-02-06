Рада почала розгляд земельної реформи, нардепи блокують трибуну

Верховна рада України в четвер, 6 лютого, увійшла в розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні, передає кореспондент РБК-Україна.

Фото: ВР почала розгляд закону про ринок землі

Відзначимо, про початок розгляду законопроекту оголосив глава парламенту Дмитро Разумков. Однак його місце у президії ВР заблокувала глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, тому Разумков передав слово першому віце-спікеру ВР Руслану Стефанчуку.

"Ми увійшли в розгляд питання", - сказав перший заступник голови Ради.

Стефанчук також дав час для виступу з приводу законопроекту представникам різних фракцій. Тому парламентарі поки що не почали розгляд документа по суті.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в четвер, 6 лютого, парламент розглядатиме лише закон про ринок землі.

Арахамія запевнив, що в Раді є 226 голосів за законопроект про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, на сьогодні в порядку денному Ради законопроект про ринок землі і законопроект президента про пенсії.

Підкреслимо, у будівлі Ради проходить акція проти відкриття ринку землі. Поліція посилила заходи безпеки в Києві.

Додамо, в законопроекті "Про обіг землі" заборонена можливість придбання землі іноземцями в будь-якій формі. В "Слугу народу" заявили, що законопроект пройшов сотні обговорень з асоціаціями, з експертами.

Раніше в Раді пройшло засідання фракції "Слуга народу", на якому був присутній президент Володимир Зеленський. Головною темою обговорення став законопроект про обіг землі. На засіданні президент попросив депутатів підтримати поправки, які схвалив комітет і проголосувати в другому читанні.