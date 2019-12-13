Рада лишит депутатских выплат более 80 нардепов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение принял регламентный комитет

Верховная рада Украины лишит депутатских выплат за ноябрь 81 народного депутата. Соответствующее решение принял комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР, передает пресс-служба комитета.

В частности, комитет рассмотрел представленные Аппаратом ВР сведения по учету рабочего времени нардепов, которые в течение ноября 2019 года без уважительных причин не принимали непосредственное участие в более 30% голосований при принятии решений Рады на пленарных заседаниях и не принимали непосредственное участие в более 50% заседаний комитетов Верховной рады, в состав которых они избраны.

"Обратиться к председателю Верховной рады Разумкову Д.А. с представлением об издании распоряжения... о прекращении возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года таким народным депутатам Украины", - указано в сообщении.

Так, в перечень этих парламентариев вошли нардепы от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский, представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, Илья Кива, Вадим Новинский, Сергей и Юлия Левочкина, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, нардепы от "Батькивщины" Сергей Соболев и Ольга Белькова, депутат от "Евросолидарности" Петр Порошенко, ныне внефракционная Анна Скороход и тому подобное.

Фото: полный перечень лишенных выплат нардепов

Напомним, Комитет избирателей Украины сообщал, что в Верховной раде за три месяца работы девять народных депутатов пропустили 90% голосований, еще 96 депутатов участвовали в менее 50% голосований. Отмечалось, что наибольшее количество прогульщиков зафиксировано во фракции "ОПЗЖ".

Как писало РБК-Украина ранее, закон о лишении нардепов выплат за прогулы с 1 ноября был введен в действие.

Так, парламент принял этот закон во втором чтении 16 октября. А за основу Рада одобрила его 12 сентября.

Отметим, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, что за пропуски заседаний ВР без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а зарплату оставят. По его словам, средства на депутатские полномочия - достаточно большие и даже больше заработной платы.