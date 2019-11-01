Закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов в пятницу вводится в действие

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования

Закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов с пятницы, 1 ноября, вводится в действие. Так, 29 октября проект был опубликован в издании "Голос Украины".

Согласно нормам документа, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, а вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Согласно закону, в случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Напомним, 29 октября закон был опубликован в "Голосе Украины", а 30 октября документ вступил в силу.

Так, 18 октября законопроект одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков, а глава государства Владимир Зеленский подписал документ 25 октября. Парламент принял данный закон во втором чтении 16 октября. А за основу Рада одобрила его 12 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко пояснил, что за пропуски заседаний ВР без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а зарплату оставят. По его словам, средства на депутатские полномочия - достаточно немалые и даже больше заработной платы.