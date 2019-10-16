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В Раде объяснили, как будут штрафовать нардепов за прогулы

Новости » Политика    16.10.2019 - 13:28
В Раде объяснили, как будут штрафовать нардепов за прогулы
Фото: Александр Корнієнк (РБК-Украина)

Зарплату снимать не будут

За пропуски заседаний Верховной рады без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а заработная плату оставят. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Корниенко, средства на депутатские полномочия - достаточно немалые и даже больше заработной платы.

"Зарплату оставим человеку, он же должен за что-то жить, а полномочия - нет", - пояснил Корниенко.

По его словам, депутатов будут штрафовать за треть пропущенныъ заседаний без уважительной причины.

"Мы выписали треть прогулов. Если нет уважительной причины, если депутат не регистрируется и не предоставляет уважительные причины", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 12 сентября одобрила в первом чтении законопроект №1035-2 о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов.

Отметим, парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство.

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