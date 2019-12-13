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Рада позбавить депутатських виплат понад 80 нардепів

Новини » Політика     13.12.2019 - 16:20
Рада позбавить депутатських виплат понад 80 нардепів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення ухвалив регламентний комітет

Верховна рада України позбавить депутатських виплат за листопад 81 народного депутата. Відповідне рішення ухвалив комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР, передає прес-служба комітету.

Зокрема, комітет розглянув подані Апаратом ВР відомості щодо обліку робочого часу нардепів, які протягом листопада 2019 року без поважних причин не брали особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень Ради на пленарних засіданнях та які не брали особистої участі у більш як 50% засідань комітетів Верховної ради, до складу яких їх обрано.

"Звернутися до голови Верховної ради Разумкова Д.О. з поданням про видання розпорядження… про припинення відшкодування витрат, пов’язаних з виконання депутатських повноважень, за листопад 2019 року таким народним депутатам України", - вказано у повідомленні.

Так, до переліку цих парламентарів увійшли нардепи від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський та Олександр Дубінський, представники "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, Ілля Кива, Вадим Новинський, Сергій і Юлія Львочкіни, Наталя Королевська, Вадим Рабінович, нардепи від "Батьківщини" Сергій Соболєв та Ольга Бєлькова, депутат від "Євросолідарності" Петро Порошенко, нині позафракційна Анна Скороход тощо.

Фото: повний перелік позбавлених виплат нардепів

Нагадаємо, Комітет виборців України повідомляв, що у Верховній раді за три місяці роботи дев'ять народних депутатів пропустили 90% голосувань, ще 96 депутатів брали участь в менш 50% голосувань. Зазначалося, що найбільшу кількість прогульників зафіксовано у фракції "ОПЗЖ".

Як писало РБК-Україна раніше, закон про позбавлення нардепів виплат через прогули з 1 листопада був введений у дію.

Так, парламент прийняв цей закон у другому читанні 16 жовтня. А за основу Рада схвалила його 12 вересня.

Зазначимо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, що за пропуски засідань ВР без поважної причини депутатів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а зарплату залишать. За його словами, кошти на депутатські повноваження - досить чималі і навіть більше заробітної плати.

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