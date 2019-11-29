КИУ назвал наибольших прогульщиков Верховной рады

Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Всего от начала работы Рады было проведено 1158 голосований

В Верховной раде за три месяца работы девять народных депутатов пропустили 90% голосований, еще 96 депутатов участвовали в менее 50% голосований. Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины в Facebook.

Сообщается, что наибольшее количество прогульщиков зафиксировано в партии "Оппозиционная платформа - За життя". Из девяти нардепов, пропустивших 90% голосований, семь представляют ОПЗЖ. При этом в КИУ отметили, что все нардепы были зарегистрированы в Раде в большинстве из 39 заседаний, однако не принимали участия во время голосования.

1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ, самый низкий показатель среди 423 депутатов, принял участие в 6% голосований;

2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ, 6%;

3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ, 7%;

4. Юрий Солод, ОПЗЖ, 7%;

5. Андрей Деркач, внефракционный, 7%;

6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;

7. Александр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;

8. Антон Яценко, "За будущее", 9%;

9. Юрий Бойко, ОПЗЖ, 10%.

"Руководство Верховной Рады пытается бороться с проблемой неучастия в голосованиях путем введения финансовых штрафов. Однако не стоит ожидать, что это принципиально решит проблему. Для 80-90% депутатов, которые систематически игнорируют голосования, никаких изменений не произойдет. Особенно, когда речь идет о депутатах-мультимиллионерах", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего было проведено 1158 голосований. В среднем один народный депутат участвовал в 69% голосований.

Также было зафиксировано 18 нардепов, которые принимали участие в 98-99% голосований. Наибольшее количество раз - в 99,6% случаев, проголосовал Владимир Ватрас ("Слуга народа").

Напомним, в октябре 13 народных депутатов пропустили 90% голосований. Виталий Данилов из фракции "Батькивщины" не принял участия ни в одном из голосований.

Также РБК-Украина писало, что 19 октября на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому передали законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат из-за прогулов.