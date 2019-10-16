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Рада лишила нардепов выплат за прогулы

Новости » Политика    16.10.2019 - 14:07
Рада лишила нардепов выплат за прогулы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нардепы одобрили законопроект №1035-2 во втором чтении

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат за прогулы. За документ проголосовали 268 парламентариев передает корреспондент РБК-Украина.

Рада лишила нардепов выплат за прогулы

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее подчеркивал, что за пропуски заседаний Верховной рады без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а заработную плату оставят. Корниенко отмечал, что средства на депутатские полномочия - достаточно немалые и даже больше заработной платы.

Так, в случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату ВР расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.

Напомним, комитет рекомендовал Верховной раде принять за основу и в целом законопроект №1035-2 "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" и Регламента ВР относительно прекращения возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов.

Кроме того, ранее Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство. Данный законопроект Зеленский зарегистрировал в Раде 29 августа.

Кроме того, Зеленский в ходе первого заседания Рады пригрозил нардепам роспуском. В частности, он попросил депутатов не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе. Также Зеленский на пресс-марафоне пригрозил партии "Слуга народа" роспуском, если они будут ссориться.

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