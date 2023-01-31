Рада хоче визнати ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

При цьому поки немає тексту постанови про визнання ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією.

Нагадаємо, що раніше США визнали ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Вашингтон також ввів санкції проти 16 організацій, які підтримують діяльність "Вагнера".

Окрім того, парламент Канади закликає уряд визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

Тим часом у Британії зазначали, що присутність ПВК "Вагнера" на фронті в Україні демонструє проблеми у регулярній російській армії.

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