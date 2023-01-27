США намагаються завадити діяльності ПВК "Вагнер" за межами України, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Сполучені Штати визнали приватну військову компанію міжнародною злочинною організацією, вказавши на її роль у операціях Росії на території України та причетність до злочинів у ЦАР і Малі.

"Посилення санкцій щодо певних організацій поза РФ та зосередження уваги на діяльності ПВК "Вагнер" свідчить про те, що Мінфін США намагається завадити спробам "вагнерівців" відновити військову діяльність за межами України", - мовиться у звіті ISW.

Фахівці припускають, що ПВК "Вагнер" наразі вдається до спроб повернути вплив у африканських країнах, зокрема відновити позиції та ролі, на яких зосереджувала значну увагу перед тим, як взяти участь у вторгненні РФ на територію України.

Ключові висновки Інституту вивчення війни: