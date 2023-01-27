США намагаються завадити діяльності ПВК "Вагнер" за межами України, - ISW
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 16 організацій, які підтримують діяльність російської ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що Сполучені Штати визнали приватну військову компанію міжнародною злочинною організацією, вказавши на її роль у операціях Росії на території України та причетність до злочинів у ЦАР і Малі.
"Посилення санкцій щодо певних організацій поза РФ та зосередження уваги на діяльності ПВК "Вагнер" свідчить про те, що Мінфін США намагається завадити спробам "вагнерівців" відновити військову діяльність за межами України", - мовиться у звіті ISW.
Фахівці припускають, що ПВК "Вагнер" наразі вдається до спроб повернути вплив у африканських країнах, зокрема відновити позиції та ролі, на яких зосереджувала значну увагу перед тим, як взяти участь у вторгненні РФ на територію України.
Ключові висновки Інституту вивчення війни:
- 26 січня російські війська завдали чергової атаки ракетами і безпілотниками по території України.
- Нещодавня сварка між російськими військовими злочинцями Євгеном Пригожиним та Ігорем Гіркіним відкриває в РФ нову сферу конкуренції за політичний вплив на тлі провалів у війні проти Україні.
- Кремлівський диктатор Володимир Путін продовжив свою кампанію проти критиків, розправившись із кількома великими опозиційними ЗМІ.
- Російські джерела стверджували, що українські війська відновили контрнаступальні дії під Кремінною.
- Російські війська продовжували наземні обстріли в районі Бахмута, на західних околицях Донецька та в районі Вугледара.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські війська в Запорізькій області не ведуть операцій, необхідних для повномасштабного наступу.
- Російські мілблогери стверджують, що російські війська продовжують проводити обмежені та локалізовані наземні атаки в Запорізькій області.
- ПВК "Вагнер", ймовірно, зазнала значних втрат під час виснажливих наступальних операцій на сході України протягом останніх кількох місяців.
- Окупанти продовжують "націоналізувати" майно на окупованій частині Запорізькій області.
Нагадаємо, ПВК "Вагнер" заробляє на копальнях в Африці для фінансування війни в Україні.
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