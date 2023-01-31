RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рада хочет признать ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией

Фото: Рада хочет признать ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Депутаты Верховной Рады предлагают признать частную военную компанию "Вагнера", которая воюет против Украины, международной преступной организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, который опубликован на сайте украинского парламента.

При этом пока нет текста постановления о признании ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией.

Напомним, что ранее США признали ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией. Вашингтон также ввел санкции против 16 организаций, поддерживающих деятельность "Вагнера".

Кроме того, парламент Канады призывает правительство признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

Между тем, в Британии отмечали, что присутствие ВЧК "Вагнера" на фронте в Украине демонстрирует проблемы в регулярной российской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВагнеровцыЧВК ВагнераВерховная рада