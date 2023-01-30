Присутність ПВК "Вагнера" на фронті демонструє проблеми у регулярній армії РФ, - Британія

Присутність представників приватної військової компанії "Вагнера" на передовій у Донецькій області характеризує, що у регулярної армії РФ справи йдуть погано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву молодшого міністра у справах Збройних сил та ветеранів Британії Джеймса Хіпі, яку приводить Sky News.

"Присутність ПВК "Вагнера" на передовій на Донбасі явно свідчить про те, наскільки погані справи у президента РФ Володимира Путіна та російських Збройних сил", - йдеться у його заяві.

Представник Шотландської національної партії Дейв Дуган спитав Хіпі, чому уряд надав заморожені активи голові групи ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

За словами Дугана, кошти були розморожені, щоб він міг порушити справу проти британського журналіста. Хіпі не зміг дати відповіді на це питання та переадресував це питання до Мінфіну Британії.