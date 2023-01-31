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Парламент Канади закликав уряд визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

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Канада, Вівторок 31 січня 2023 02:47
Парламент Канади закликав уряд визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією Фото: парламент Канади закликав уряд визнати "Вагнер" терористичною організацією (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Нижня палата парламенту Канади одностайно проголосувала за постанову про направлення уряду пропозиції щодо визнання приватної військової компанії "Вагнера" терористичною організацією.

Про це заявляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Зважаючи на інформацію про порушення підтримуваною Росією групою "Вагнер" прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу "Вагнера" терористичною організацією", - йдеться у тексті постанови.

Зазначається, що така постанова є рекомендаційною, а не обов’язковою до виконання, остаточне рішення має виносити уряд.

Нагадаємо, що міністерство фінансів США запровадило санкції проти 16 організацій, які підтримують діяльність російської ПВК "Вагнер".

Також уряд США планує докласти всіх можливих зусиль, аби протистояти діяльності російської приватної військової компанії "Вагнера" як в Україні, так і в інших країнах.

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