Парламент Канади закликав уряд визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Про це заявляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Зважаючи на інформацію про порушення підтримуваною Росією групою "Вагнер" прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу "Вагнера" терористичною організацією", - йдеться у тексті постанови.

Зазначається, що така постанова є рекомендаційною, а не обов’язковою до виконання, остаточне рішення має виносити уряд.