Рада голосуватиме за звільнення Галущенка і Гринчук 18 листопада, - джерело

Що передувало

Цього тижня Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом".

Згідно із даними слідства, підприємство фактично перебувало під контролем організованої групи, учасники якої вимагали від підрядників "відкати" у розмірі 10–15% від вартості укладених контрактів. У НАБУ уточнили, що незаконно отримані кошти відмивали через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.

Український лідер на тлі розслідування заявив, що очищення "Енергоатому" від корупції є одним із ключових завдань держави.

У вівторок, 11 листопада, наглядова рада компанії зібралася на спеціальне засідання через скандал у сфері енергетики. Після цього прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення достроково припинити повноваження членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Сьогодні, 12 листопада, Кабмін під час позачергового засідання відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

Крім того, Світлана Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики України. Вона наголосила, що у межах її професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства".