Рада будет голосовать за увольнение Галущенко и Гринчук 18 ноября, - источник

Что предшествовало

На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом".

Согласно данным следствия, предприятие фактически находилось под контролем организованной группы, участники которой требовали от подрядчиков "откаты" в размере 10-15% от стоимости заключенных контрактов. В НАБУ уточнили, что незаконно полученные средства отмывались через офис в центре Киева, который принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.

Украинский лидер на фоне расследования заявил, что очищение "Энергоатома" от коррупции является одной из ключевых задач государства.

Во вторник, 11 ноября, наблюдательный совет компании собрался на специальное заседание из-за скандала в сфере энергетики. После этого премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Сегодня, 12 ноября, Кабмин во время внеочередного заседания отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Кроме того, Светлана Гринчук подала в отставку с должности министра энергетики Украины. Она подчеркнула, что в рамках ее профессиональной деятельности "не было никаких нарушений законодательства".