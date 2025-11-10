ua en ru
Зеленський відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі": мають бути вироки

Київ, Понеділок 10 листопада 2025 20:34
UA EN RU
Зеленський відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі": мають бути вироки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Офіс президента)
Автор: Іван Носальський

Для України зараз важливо очистити "Енергоатом" від корупції. Це питання є пріоритетним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що будь-які результативні дії проти корупції та невідворотність покарання дуже потрібні.

"Енергоатом" забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії - це пріоритет. Енергетика, будь-яка галузь. Кожен, хто будував схеми, має отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути", - наголосив президент.

Він також звернув увагу, що чиновники мають працювати разом із НАБУ та правоохоронними органами, щоб отримати результат.

Схема в "Енергоатомі"

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про те, що їм вдалося викрити масштабну схему в компанії "Енергоатом".

Правоохоронці з'ясували, що діяльність "Енергоатому" фактично контролювало злочинне угруповання. Учасники угруповання вимагали, щоб контрагенти компанії платили їм від 10% до 15% вартості контрактів. Таким чином вони фактично "купували" уникнення блокування платежів або збереження статусу постачальника.

Поінформовані джерела РБК-Україна розповіли, що до угруповання входили колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та ексміністр енергетики, міністр юстиції Герман Галущенко.

За інформацією НАБУ, учасники угруповання займалися легалізацією тих коштів, які вони отримали незаконним шляхом. Таку роботу виконував спеціальний офіс у центрі Києва. Як з'ясували правоохоронці, власником приміщення виявилася родина скандального колишнього нардепа Андрія Деркача.

Володимир Зеленський НАБУ Герман Галущенко Энергоатом Корупція
Новини
