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Байден сегодня обсудит с союзниками дальнейшую помощь Украине, - Bloomberg

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Вашингтон, Четверг 08 сентября 2022 09:03
Байден сегодня обсудит с союзниками дальнейшую помощь Украине, - Bloomberg Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 8 сентября, президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет совещание в видеоформате с союзниками по поводу дальнейших шагов в поддержку Украины против вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Байден проведет встречу с несколькими участниками, включая лидеров G7, НАТО и Европейского союза.

По словам одного из источников издания, Байден возрождает видеоформат встречи, который использовался в первые месяцы войны. Байден стремится сохранить единство в поддержке Украины.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине в четверг во время пятой встрече в формате "Рамштайн".

Чего ожидать от новой встречи министров обороны по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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