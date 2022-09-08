Байден сегодня обсудит с союзниками дальнейшую помощь Украине, - Bloomberg

В четверг, 8 сентября, президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет совещание в видеоформате с союзниками по поводу дальнейших шагов в поддержку Украины против вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Байден проведет встречу с несколькими участниками, включая лидеров G7, НАТО и Европейского союза.

По словам одного из источников издания, Байден возрождает видеоформат встречи, который использовался в первые месяцы войны. Байден стремится сохранить единство в поддержке Украины.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине в четверг во время пятой встрече в формате "Рамштайн".

Чего ожидать от новой встречи министров обороны по Украине - читайте в материале РБК-Украина.