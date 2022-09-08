Министр обороны США анонсировал следующее заседание в формате "Рамштайн"
В Министерстве обороны США анонсировали следующую встречу контактной группы по обороне Украины. Очередная сессия состоится уже в ближайшие недели.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны США Ллойда Остина.
"Мне приятно объявить, что в следующие несколько недель США в координации с НАТО проведут очередную сессию Контактной группы для того, чтобы министры обороны обсудили вопросы достижений в ОПК для будущего обороны Украины", - заявил Остин.
В то же время министр обороны США не уточнил, в каком именно формате состоится встреча.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы в рамках нового пакета помощи на 675 млн долларов.
Между тем министр обороны Украины Алексей Резников встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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