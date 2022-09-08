ua ru
Чт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Министр обороны США анонсировал следующее заседание в формате "Рамштайн"

Новина українською →
Четверг 08 сентября 2022 18:04
Министр обороны США анонсировал следующее заседание в формате "Рамштайн" Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Министерстве обороны США анонсировали следующую встречу контактной группы по обороне Украины. Очередная сессия состоится уже в ближайшие недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны США Ллойда Остина.

"Мне приятно объявить, что в следующие несколько недель США в координации с НАТО проведут очередную сессию Контактной группы для того, чтобы министры обороны обсудили вопросы достижений в ОПК для будущего обороны Украины", - заявил Остин.

В то же время министр обороны США не уточнил, в каком именно формате состоится встреча.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы в рамках нового пакета помощи на 675 млн долларов.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
Контрнаступление ВСУ: наши бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях
Контрнаступление ВСУ: наши бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях
DAILY
Плен у бурятов и допросы в ФСБ: история фермера из села возле Высокополья
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Плен у бурятов и допросы в ФСБ: история фермера из села возле Высокополья