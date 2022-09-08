Министр обороны США анонсировал следующее заседание в формате "Рамштайн"

В Министерстве обороны США анонсировали следующую встречу контактной группы по обороне Украины. Очередная сессия состоится уже в ближайшие недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны США Ллойда Остина.

"Мне приятно объявить, что в следующие несколько недель США в координации с НАТО проведут очередную сессию Контактной группы для того, чтобы министры обороны обсудили вопросы достижений в ОПК для будущего обороны Украины", - заявил Остин.

В то же время министр обороны США не уточнил, в каком именно формате состоится встреча.