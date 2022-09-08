Украинские военные умело используют HIMARS: поражено более 400 целей, - Пентагон

Вооруженные силы Украины поразили уже более 400 целей из реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли в ходе встречи министров обороны на авиабазе "Рамштайн".

"Например, украинцы поразили более 400 целей с HIMARS. Это создало напряжение в каналах снабжения российских военных, уменьшило их боевую способность. Были ликвидированы российские командные центры. У них есть сложности с тем, чтобы заменить потерянное в бою", - сказал Милли.

Он отметил, что США видят реальные достижения в том, как украинские военные используют поставленные системы.

Напомним, сегодня проходит пятая встреча союзников Украины на авиабазе "Рамштайн".

Кроме того, стал известен состав нового пакета помощи Украине от США на 675 млн долларов. В частности, туда войдут боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.